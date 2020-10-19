Москва, , 16:23 — REGNUM 19 октября 2020 года в пресс-центре REGNUM состоялась пресс-конференция, посвященная старту 26 октября нового сезона программы «Культурная инициатива/Лидерство в креативных индустриях» (https://cultureleaders.ru). Цель программы — стимулировать развитие регионов через творческие проекты.

Саша Даль и Елена Сафина в пресс-центре REGNUM © ИА REGNUM

Проект рассчитан на два месяца, его участники получат персональный менторинг и смогут воплотить свои идеи в жизнь.

По словам директора программы Елены Сафиной, проект призван выявить и развить таланты во всех регионах России, будь то начинающий дизайнер из небольшого села в Алтайском крае или творческое объединение из северной столицы. Главное — это мультипликативность идеи и сильный лидер, который этот проект готов реализовать.

Участниками программы уже второй год подряд становятся авторы, представители госучреждений, НКО и бизнеса — все, кто реализует добровольческие и социальные проекты в сфере культуры, искусства и волонтерства. В онлайн-формате с ними будут работать тридцать экспертов. Среди них — певица и лидер группы «Фрукты» Саша Даль, учредитель благотворительного фонда «Дети-бабочки» Алёна Куратова, российская прима-балерина Мария Абашова, оператор звездных блогеров Фармин Велиев и другие.

Обучение будет проходить в нескольких направлениях: дизайн и мода, архитектура и урбанистика, современное искусство, медиа (фото‑ и видеоконтент), музыка, исполнительские искусства (театр, танец, перфоманс), событийный и культурный туризм, а также разработка компьютерных игр и компьютерная графика.

Первым этапом проекта станут онлайн-модули, посетить которые смогут все желающие: эксперты расскажут о трендах в креативных отраслях, а также о возможностях, которые открываются в современных реалиях. Планируется, что зрителями этого модуля станут порядка 5000 человек со всей России.

Вооружившись знаниями, участники смогут составить заявки для прохождения на следующую ступень программы — онлайн-инкубатор. Отбор пройдет на конкурсной основе. Претендентам нужно будет рассказать о своем проекте, который находится на стадии задумки либо частичной реализации. Главное условие — он должен расширять креативную экономику и повышать культурный уровень региона, его привлекательность. Это могут быть музыкальные фестивали, театральные площадки, галереи, частные издательства, рекорд-лейблы, архитектурные и дизайн бюро и т.д.

Всего будет отобрано 150 проектов. К каждому прикрепят ментора. Под присмотром наставников и экспертов участники на протяжении трех недель будут дорабатывать идеи, проверять гипотезы и далее предоставят работы на отбор в следующий этап программы — очный модуль. Он пройдет в Москве с 26 по 29 ноября. Приехать в столицу, пройти обучение и защитить свои проекты офлайн смогут лишь 60 самых талантливых и прилежных подопечных онлайн-инкубатора. В заключение программы будут отобраны победители в каждой номинации, которые получат памятные призы.

В 2019 году на участие в проекте было подано 1770 заявок из 63 регионов России.

Программа создана по инициативе Роспатриотцентра и реализуется в рамках исполнения Национального проекта «Образование» и Федерального проекта «Социальная активность».

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