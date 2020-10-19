Ульяновск, , 10:29 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 19 октября, возобновилась очная учёба в школах после вынужденных двухнедельных каникул. В образовательных учреждения усилят меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор Сергей Морозов.

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Региональные власти отмечают, что внеплановые каникулы позволили почти на 65% снизить заболеваемость ОРВИ среди детей, что позволило «принять решение о продолжении очной формы обучения». Глава региона, объясняя, почему власти приняли решение о продолжении учёбы в традиционном режиме, сослался на «российских исследователей», которые «выявили серьёзные для психического и физического развития детей из-за перевода на «дистанционку».

"У 83% школьников отмечается ухудшение психологического самочувствия, более 70% стали меньше бывать на воздухе, у значительной части появились депрессия и фобия. Страдают родители, особенно те, кто не может обеспечить присмотр за школьниками из-за работы. Они не уверены в качестве образования в дистанционной форме», — сказал, в частности, Сергей Морозов.

По его словам, в школах будут усилены меры безопасности. В частности, речь идёт о проветривании, обеззараживании и дезинфекции помещений, утреннем входном фильтре. Кроме того, принято решение о дополнительной закупке рециркуляторов для установки «в каждом классе».

«А это ещё 8802 класса в школах нашего региона, 409 кабинетов техникумах и колледжах», — проинформировал губернатор.

Отметим, что в конце августе за счёт средств резервного фонда было закуплено для образовательных учреждений 1200 бактерицидных ламп, 2500 рециркуляторов, 1900 бесконтактных термометров.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 5 по 18 октября школьники в Ульяновской области находились на внеплановых каникулах из-за роста заболеваемости ОРВИ. 19 октября они продолжили учёбу в очном формате.

Напомним, в Ульяновской области учреждения дополнительного образования не перевели на дистанционный режим работы, но данный вопрос находится на обсуждении оперативного штаба и профильных специалистов.

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