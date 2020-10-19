Ульяновск, 19 октября 2020, 10:29 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 19 октября, возобновилась очная учёба в школах после вынужденных двухнедельных каникул. В образовательных учреждения усилят меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор Сергей Морозов.
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Региональные власти отмечают, что внеплановые каникулы позволили почти на 65% снизить заболеваемость ОРВИ среди детей, что позволило «принять решение о продолжении очной формы обучения». Глава региона, объясняя, почему власти приняли решение о продолжении учёбы в традиционном режиме, сослался на «российских исследователей», которые «выявили серьёзные для психического и физического развития детей из-за перевода на «дистанционку».
По его словам, в школах будут усилены меры безопасности. В частности, речь идёт о проветривании, обеззараживании и дезинфекции помещений, утреннем входном фильтре. Кроме того, принято решение о дополнительной закупке рециркуляторов для установки «в каждом классе».
Отметим, что в конце августе за счёт средств резервного фонда было закуплено для образовательных учреждений 1200 бактерицидных ламп, 2500 рециркуляторов, 1900 бесконтактных термометров.
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Как сообщало ИА REGNUM, с 5 по 18 октября школьники в Ульяновской области находились на внеплановых каникулах из-за роста заболеваемости ОРВИ. 19 октября они продолжили учёбу в очном формате.
Напомним, в Ульяновской области учреждения дополнительного образования не перевели на дистанционный режим работы, но данный вопрос находится на обсуждении оперативного штаба и профильных специалистов.
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