Ульяновск, , 09:41 — REGNUM В Ульяновской области 19 октября школьники выйдут из внеплановых каникул. Для усиления безопасности в школы дополнительно закупят рециркуляторы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Школьников в регионе отправили на вынужденные двухнедельные каникулы 5 октября в связи с резким ростом заболеваемости ОРВИ. По данным властей, за это время число заболевших детей ОРВИ снизилось почти на 67%.

Учёба будет возобновлена 19 октября в очном режиме. Классы и помещения в школах продезинфицированы.

На заседании оперативного штаба губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил оснастить образовательные учреждения дополнительными бактерицидными рециркуляторами для обеззараживания воздуха. Министерство просвещения региона должно будет рассчитать потребность в оборудовании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области лабораторно подтверждено 17 739 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 14 351 человек, скончались 202 пациента с COVID-19.