Вашингтон, , 12:09 — REGNUM Актёр Педро Паскаль получил роль в «Игре престолов» благодаря видео, снятому на камеру смартфона, заявил исполнительный продюсер сериала Дэвид Бениофф. Об этом сообщает журнал Variety.

Бениофф рассказал, что выбор актёра на роль Оберина Мартелла стал непростой задачей для создателей сериала. Этот персонаж появляется в середине проекта, однако играет значительную роль в повествовании. Исполнительный продюсер добавил, что первое прослушивание Педро Паскаля на роль Оберина проходило посредством видеосвязи, что было довольно необычно.

«Это был не один из этих новомодных iPhone с хорошей камерой. Картинка была очень плохой, видео было снято вертикально и выглядело очень непрофессионально. Было плохо всё, исключая саму игру актёра, которая была очень напряжённой и правдоподобной», — отметил Бениофф.

Бениофф добавил, что рад тому, что эта роль принесла известность Паскалю. Он отметил, что был в восторге от работы, проделанной актёром.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на стриминговом сервисе Disney+ вышел сериал «Мандалорец», главную роль в котором исполнил Педро Паскаль.