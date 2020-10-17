Вашингтон, , 07:41 — REGNUM Начата разработка мини-сериала об американской аэрокосмической компании SpaceX и её основателе Илоне Маске. Об этом сообщает журнал Variety.

Сценарий создаваемого сериала будет основан на книге Вэнса Элиша «Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее». Планируется, что сериал будет состоять из шести эпизодов, посвящённых основании компании SpaceX и запуске первой ракеты-носителя Falcon.

Исполнительным продюсером и сценаристом сериала станет Даг Джанг. Ранее он работал в качестве сценариста над фильмом «Стартрек: Бесконечность» и сериалом «Охотник за разумом».

Отмечается, что сам основатель компании SpaceX — американский бизнесмен Илон Маск — не будет принимать участие в работе над сериалом. Сроки начала съёмок и выхода сериала в прокат не сообщаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне стало известно, что дизайн скафандров для астронавтов, отправившихся к Международной космической станции на корабле SpaceX Crew Dragon, разработал дизайнер Хосе Фернандес, ранее сотрудничавший с создателями кинокомиксов вселенной Marvel.

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