Москва, , 02:05 — REGNUM В ДК им. Горбунова в Москве 17 октября пройдёт 15-й Международный фестиваль музыки The Beatles, посвящённый двойному юбилею — 60-летию легендарной ливерпульской четвёрки и 80-летию со дня рождения Джона Леннона. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

«В этом году Международный фестиваль музыки The Beatles приурочен к 80-летию Джона Леннона и 60-летию «ливерпульской четвёрки»: 9 октября Леннону могло бы исполниться 80 лет, он же придумал название The Beatles, а в марте 1960 года группа обрела свой первый стабильный состав (с барабанщиком Питом Бестом) и на первых гастролях в Гамбурге сформировала свой уникальный стиль», — говорится в сообщении организаторов музыкального смотра.

В фестивале примет участие официальный российский трибьют The Beatles — группа The BeatLove, которая «безупречно воссоздаёт концерт «Битлз» в мельчайших подробностях» в своём театрально-музыкальное шоу, тщательно копируя оригинальные костюмы, голоса и мимику.

В музыкальном празднике также примут участие Сергей Гуцан с группой «Самое ОНО Бэнд», Zebra Band и гитарист Владимир Корниенко.

Как сообщало ИА REGNUM, кинорежиссёр Питер Джексон в соавторстве с писателем Ханифом Курейши выпустит книгу про музыкальную группу The Beatles в 2021 году.

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