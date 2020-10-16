Екатеринбург, , 12:16 — REGNUM В Доме кино (Екатеринбург) состоится премьерный показ фильма об уральском композиторе Евгении Родыгине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Документальная картина «Композитор Евгений Родыгин. В духе времени» снималась ещё при жизни главного героя. Родыгин умер в июле 2020 года, не дожив до премьеры.

Повествование идёт от первого лица. Также в фильме присутствуют интервью с близкими композитора. Премьера картины состоится 30 октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Евгений Родыгин известен такими авторством таких композиций, как «Свердловский вальс» и «Уральская рябинушка».

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