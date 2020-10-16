Нью-Йорк, США, , 01:03 — REGNUM Телеканал HBO выложил в сеть трейлер второго сезона сериала «Тёмные начала». Ролик был опубликован 15 октября на YouTube-канале компании.

Первый эпизод продолжения шоу канал покажет 16 ноября 2020 года. В трейлере зрителям показали, как Лира Белаква (Дафни Кин) и Уилл Парри (Амир Уилсон) исследуют мир, в который Лира переместилась в конце 1 сезона. Стоит отметить, что в ролике показано множество фрагментов экшен-сцен.

В основу сериала легла одноимённая серия романов писателя Филипа Пулмана. Его производством занимаются студии BBC Studios, New Line Cinema и Bad Wolf для телеканалов BBC One и HBO. Первый эпизод шоу вышел в эфир 3 ноября 2019 года.

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