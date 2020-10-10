Вашингтон, , 20:29 — REGNUM Писатель Эрнест Клайн рассказал о сюжете своего нового романа «Второму игроку приготовиться». Об этом 10 октября сообщил портал Digital Spy.

Он прислал синопсис на почту Уила Уитона («Теория большого взрыва»), актёр зачитал его во время онлайн-трансляции New York Comic-Con. Согласно синопсису, через несколько дней после конкурса, который провел основатель OASIS Джеймс Холлидей, Уэйд Уоттс делает некое открытие, благодаря которому OASIS может стать ещё более удивительным.

Уэйду предстоит решить новую загадку Холлидея, «пасхалку», которая намекает на некий таинственный приз. При этом он столкнётся с новым противником, который готов убить миллионы людей ради того, чтобы получить желаемое.

Книга «Второму игроку приготовиться» выйдет в продажу в США 24 ноября 2020 года. Ранее актёр Тай Шеридан, исполнивший роль Уэйда Уоттса в фильме «Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга сказал: он очень надеется на то, что ему удастся сняться в сиквеле.

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