Лос-Анджелес, США, , 21:43 — REGNUM Опубликован трейлер будущего мультфильма «Семейка Аддамс 2». Видео было выложено 8 октября на Twitter-странице франшизы.

В новом ролике фанаты могут видеть знакомых персонажей: Гомеса Аддамса, его жену Мортишу, Уэнзди, Пагсли и Дядю Фестера. Премьера фильма запланирована на октябрь 2021 года.

https://twitter.com/meettheaddams/status/1314235473091411968

В качестве режиссёров выступили Конрад Вернон и Грег Тирнан, которые в октябре 2019 году выпустили первую часть мультфильма. При бюджете $40 млн картина собрала в миовом прокате $203 млн.

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