Окленд, Новая Зеландия, , 20:36 — REGNUM В будущем масштабном сериале «Властелин колец» компании Amazon, возможно, будут присутсвовать сцены секса. Об этом 6 октября сообщил портал Comicbook.

Журналисты обратили внимание, что агентство BGT, имеющее отношение к проекту, разместило объявление, в котором оно предложило совершеннолетним молодым людям «всех форм и размеров» из города Окленд (Новая Зеландия) поучаствовать в съёмках. Компания отметила, что на съёмочной площадке будут соблюдаться принципы интимности, и что к процессу будет привлечён специалист по постельным сценам.

Напомним, ранее Новая Зеландия выдала разрешение Amazon на возобновление съёмок в стране «Властелина колец». Компания планирует вложить в проект этого телешоу около $1 млрд.

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