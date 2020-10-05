Санкт-Петербург, , 15:50 — REGNUM В Санкт-Петербурге скоропостижно скончался один из организаторов группы художников «Митьки», Владимир Тихомиров. Об этом 5 октября сообщается в посвящённой ему группе в соцсети «ВКонтакте».

В Петербурге ушел из жизни один из организаторов «Митьков» Виктор Тихомиров. Официальная группа художника в «ВК»

"Ушел из жизни Владимир Тихомиров — художник, митек. Ушел неожиданно для близких… Остались только картины…», — говорится в сообщении.

Тихомиров ушел из жизни на 69-м году жизни.

Отметим, «Митьки» — советская и российская группа художников из Санкт-Петербурга сложившаяся в 80-е года прошлого столетия и объединяющая около двух десятков человек и названная по уменьшительному имени одного из них, Дмитрия Шагина.