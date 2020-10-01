Вашингтон, , 21:25 — REGNUM В сеть выложили видеоклип на песню певицы Билли Айлиш No Time To Die, которая станет главной композицией саундтрека фильма «Не время умирать». Ролик был опубликован 1 октября на YouTube-канале певицы.

В этом видео зрители могут видеть не только Билли Айлиш, но и новые кадры будущего фильма, которые ещё не показывали в трейлерах. За два часа после публикации клипа он набрал в YouTube около 350 тыс. просмотров.

Премьера «Не время умирать» в России запланирована на 19 ноября 2020 года. Эта картина станет 25-й по счету в серии, роль Джеймса Бонда в ней в последний раз исполнит Дэниэл Крэйг.

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