Пушкин, Санкт-Петербург, , 16:00 — REGNUM Зубовский флигель Екатерининского дворца в Царском Селе под Петербургом могут отреставрировать к юбилею Петра I — к 2022 году. Об этом сообщил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зубовский флигель Большого Царскосельского дворца Дарья Драй © ИА REGNUM

Компания объявила о масштабном проекте по реставрации личных покоев и пространств Екатерины II в 2019 году. В прошлом же году здесь завершились основные работы в Лионском зале дворца и церкви Воскресения Христова.

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко и Алексей Миллер посетили некоторые покои императрицы 30 сентября и засвидетельствовали, что там «предстоит очень большая работа».

«Уверен, что в самые ближайшие годы — с Дмитрием Николаевичем мы обсуждали, рассчитываем на поддержку со стороны государства — думаю, что постараемся, может быть, даже к юбилею Петра Великого, который мы будем праздновать 9 июня 2022 года. Хотя плановый срок — 2023-й, и он тоже, конечно, является очень и очень амбициозным», — сказал Миллер.

Напомним, сейчас продолжаются историко-научные изыскания по воссозданию старинных технологий, применявшихся для отделки интерьеров в XVIII веке. Источником информации для специалистов служит уникальный иконографический материал из коллекции музея: акварели, фотографии довоенного времени и автохромы.

Изначально предполагалось, что полное возвращение в экспозицию Екатерининского дворца восьми интерьеров Зубовского флигеля произойдет в 2023 году. Это Китайский и Купольный залы, Серебряный и Зеркальный кабинеты, Опочивальня, Синяя гостиная, Рафаэлевская комната и Туалетная.

«Нужно заботиться, чтобы здесь всё сохранялось и сберегалось для наших будущих поколений, поскольку мы на самом деле «задолжали» — [нужно] как можно скорее закончить с реставрациями и дать возможность как можно большему количеству наших граждан прикоснуться к уникальным местам и объектам», — сказал Чернышенко.

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