Абу-Даби, , 10:43 — REGNUM С 1 по 25 октября в Объединённых Арабских эмиратах (ОАЭ) пройдет четвертый фестиваль южнокорейских фильмов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в ОАЭ.

По их словам, мероприятие, организованное при поддержке Корейского культурного центра и посвященное 40-летию установления дипломатических отношений, пройдёт в онлайн-режиме.

Известно, что фестиваль откроет картина южнокорейского режиссёра Чо Чон Рэ «The Singer». В рамках мероприятия также будут показаны работы Ким Хён Сока «I Can Speak», Ли Мин Чжэ «The Odd Family: Zombie on Sale», Вон Син Ёна «Memoir of a Murderer».

В ознаменование 70-й годовщины начала Корейской войны на фестивале будет показан фильм Ли Ман Хви «The Marines Who Never Returned».

Отмечается, что 3 октября в рамках фестиваля актёр Ли Бон Гын и режиссёр Чо Чон Рэ проведут онлайн встречу с фанатами.