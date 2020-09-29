Воронеж, , 11:34 — REGNUM Памятный знак писателю, кинорежиссёру и актёру Василию Шукшину установят в Воронеже, постановление об этом подписал глава города Вадим Кстенин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Воронежа.

С инициативой об установке знака обратились общественные активисты в декабре 2019 года, идея получила поддержку городской комиссии по культурному наследию.

В июне 2020 года был представлен эскиз знака — предполагается, что он будет высотой в четыре метра и представлять собой стилизованную киноленту, на которой размещены портреты Шукшина, сведения о его визитах в Воронеж и перечень наиболее известных работ в кинематографе и в литературе. Ключевым элементом композиции является цитата Шукшина: «Нам бы про душу не забыть, нам бы чуть добрее быть, нам бы, с нашими скоростями, не забыть, что люди мы». Памятный знак планируется установить на территории сквера имени В.М. Шукшина в Левобережном районе.

Василий Шукшин посещал Воронеж дважды: в 1959 году на съемках фильма «Золотой эшелон» и в 1964 году на премьере фильма «Живет такой парень» во Дворце культуры имени С.М. Кирова. Имя Василия Шукшина носит улица в Коминтерновском районе Воронежа.