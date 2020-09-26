Москва, , 10:13 — REGNUM Главной российской киноактрисой за последние десять лет признана Светлана Ходченкова. Рейтинг составлен экспертами аналитического издания «Бюллетень кинопрокатчика».

Эксперты составили рейтинг на основе нескольких ключевых критериев, включая число главных ролей, фестивальные награды и уровень популярности проектов участниц. Учитывались только полнометражные фильмы, вышедшие в прокат с января 2010 по декабрь 2019 года, собравшие в странах СНГ не менее 10 млн рублей.

Рейтинг возглавила Светлана Ходченкова. За последние десять лет актриса продемонстрировала высочайшую работоспособность и снялась в наибольшем количестве проектов среди участниц. Также за этот период Ходченкова была удостоена премии «Золотой Орёл» за женскую роль второго плана в фильме Алексея Германа «Довлатов».

Места со второго по пятое в рейтинге заняли актрисы Александра Бортич, Елена Лядова, Вера Брежнева и Кристина Асмус соответственно. В десятку главных актрис также вошли Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд, Ксения Раппопорт, Анна Михалкова и Ирина Горбачёва.