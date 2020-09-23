Калвер-Сити, США, , 11:41 — REGNUM Sony Pictures Entertainment выпустила новый синопсис фильма Monster Hunter («Охотник на монстров»), снятого по мотивам одноимённой видеоигры. Об этом 22 сентября сообщил портал ComicBook.

Главными героями картины станут лейтенант Артемида (Мила Йовович) и её отряд солдат (Джозеф Харрис, Миган Гуд и Диего Бонета). В результате таинственной песчаной бури они попадут в фантастический мир, населенный гигантскими чудовищами.

Вскоре герои поймут, что обычное оружие не способно навредить монстрам, поэтому им придётся прибегнуть к помощи Охотника (Тони Джаа). Воителям из обоих миров предстоит объединить усилия, чтобы защитить своих родных и близких.

Напомним, премьера Monster Hunter ожидается 23 апреля 2021 года. Изначально картина должна была выйти на экраны 4 сентября 2020 года.

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