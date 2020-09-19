Нью-Йорк, США, , 10:03 — REGNUM В производстве телеканала HBO находится вампирская драма «Жажда», выполненная в хип-хоп стилистике. Об этом 19 сентября сообщил портал Screen Rant.

В центре повествования будет находиться амбициозный рэпер, пробивающийся на сцену Атланты (штат Джорджия, США). Амбиции не дают ему увидеть, что большая группа хип-хоп исполнителей, к которой он присоединился, в действительности является семьёй вампиров.

В качестве сценаристов проекта выступят Лия Бенавидес Родригес и Карлито Родригес, которые ранее работали над созданием различных сериалов, в том числе шоу «Империя».

Отмечается, что в основу проекта легла оригинальная идея бывшего бывшего креативного директора телеканала VH1 Кевина Джордана. Производством картины займётся студия Macro Television, это будет её первый проект в рамках заключённого с HBO контракта.

Напомним, в период с сентября 2008 по август 2014 года HBO показывал сериал про вампиров «Настоящая кровь». В основу шоу легла серия романов «Вампирские тайны» писательницы Шарлин Харрис.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее стартовал международный фестиваль документального кино