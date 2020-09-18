Лос-Анджелес, США, , 11:18 — REGNUM Студия Marvel нашла актрису на роль Женщины-Халка в будущем сериале потокового сервиса Disney Plus про эту супергероиню. Об этом 18 сентября сообщил портал Screen Rant.

Роль Дженнифер Уолтерс досталась Татьяне Маслани, которую поклонники сериала «Тёмное дитя» знают по роли Сары Мэннинг. Пока нет информации о том, когда она сможет приступить к работе и когда Disney Plus запустит шоу в производство.

Ранее актёр Марк Руффало подтвердил, что ведёт с Marvel переговоры по поводу возвращения к роли Брюса Беннера в сериале «Женщина-Халк». В комикс-вселенной Marvel Дженнифер Уолтерс приходится Беннеру двоюродной сестрой. Персонаж был создан Стэном Ли и Джо Бушема в 1980 году.

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