Лос-Анджелес, США, , 06:47 — REGNUM Многие фанаты вселенной «Звёздных войн» выразили в соцсетях предположене, что им удалось заметить Бобу Фетта в трейлере второго сезона сериала «Мандалорец». Соответствующие публикации они делали 16 сентября в Twitter.

В одной из сцен, на 1 минуте и 11 секундах, в кадре появляется некий мандалорец на спидере (транспортное средство во вселенной «Звездных войн»). Поклонники решили, что они узнали Фетта по специфическому ракетному ранцу.

https://twitter.com/MiaMarieMacy/status/1306263313492312064

https://twitter.com/TheBearded_Jake/status/1306145025990901760

Боба Фетт — это охотник за головами, второстепенный персонаж, который лишь несколько раз появляется в коротких эпизодах оригинальной трилогии «Звёздные войны» и за всё время произносит лишь пять коротких фраз. По непонятной причине он получил невероятную популярность в среде фанатов франшизы. Ранее в сети появились слухи, что Фетт появится во втором сезоне «Мандалорца», однако студия Lucasfilm никак не комментировала эту информацию.

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