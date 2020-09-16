Москва, , 11:59 — REGNUM Поезд, посвященный 75-летнему юбилею отечественной атомной промышленности, запущен вечером 15 сентября в Московском метрополитене.

В современном составе «Русич», состоящем из пяти сдвоенных вагонов, размещена экспозиция, рассказывающая об основных этапах в истории атомной промышленности. Кроме того, представлены материалы о новых российских разработках в сфере мирного атома. Получить дополнительную информацию о развитии атомной отрасли и сделать «атомное селфи» можно, воспользовавшись QR-кодами, хештегами и инструментами дополненной реальности. Заместитель руководителя Московского метрополитена Юлия Темникова сообщила, представляя совместный проект с Росатомом, что «атомный» поезд будет курсировать по кольцевой линии в течение полугода.

«Наши ученые-атомщики совершили колоссальный подвиг: меньше чем за четыре года была создана возможность восстановить ядерный паритет, и тем самым было обеспечено мирное будущее не только нашей страны, но и всего мира», — напомнил первый заместитель генерального директора — директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров, рассказывая об истории советского атомного проекта. «Мы очень гордимся тем, что именно в нашей стране была создана первая атомная электростанция, и атомные электростанции России до сих пор дают энергию нашим гражданам и нашим предприятиям», — отметил он, добавив, что Росатом также занимается и другими проектами, включая развитие атомного ледокольного флота, ядерной медицины, участие в борьбе человечества с раком.

Сегодня Росатом является первым в мире по числу строящихся энергоблоков АЭС, каждый шестой атомный реактор на планете работает на российском ядерном топливе. Российские АЭС в прошлом году выработали почти 209 млрд киловатт-часов электроэнергии, каждая пятая лампочка в нашей стране горит благодаря энергии атомных станций.