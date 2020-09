Лос-Анджелес, США, , 08:52 — REGNUM Режисёр Ной Хоули во время очередного интервью рассказал, почему был поставлен «на паузу» проект его фильма «Звёздный путь 4». Интервью с ним было опубликовано 15 сентября в журнале Variety.

Выяснилось, что решение о приостановке производства приняла Эмма Уоттс, занявшая пост главы кинокомпании Paramount.

Издание We Got This Covered отмечает: судя по словам Хоули, Уоттс прняла такое решение после того, как поняла, что режиссёр фактически хочет перезагрузить франшизу, поскольку в его фильме не должны появиться Крис Пайн в роли капитана Джеймса Кирка и команда звездолёта Энтерпрайз.

«Мы не снимаем Кирка и не снимаем Пикарда. мы начинаем с нуля и это позволяет нам делать то, что мы сделали с Фарго», — сказал Хоули.

Стоит отметить, что Ной Хоули известен в качестве создателя сериала «Фарго», который имеет мало общего с оригинальнм фильмом. Подобным образом кинематографист поступил с сериалом «Легион», в котором был показан оригинальный взгляд на сильнейшего мутанта вселенной Marvel «Люди Икс» Дэвида Хэллера (Дэн Стивенс), являющегося сыном профессора Ксавьера и Габриель Хэллер.

