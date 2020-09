Лос-Анджелес, США, , 08:30 — REGNUM Крис Эванс дал комментарий по поводу недавного инцидента, когда он случайно выложил в сеть фото, на котором, как предполагается актёр был запечатлён в голом виде. Об этом 16 сентября сообщил портал We Got This Covered.

Во время выступления на шоу ведущей Тамрон Холл актёр сказал, что это были «очень интересные выходные» и признался, что был очень смущён и извлёк урок из произошедшего.

«Вы знаете, всякое случается. Это неловко, но ты должен держать удар», — заявил Эванс, добавив: теперь он может сказать, что у него есть несколько «фантастических фанатов», которые действительно могут его поддержать.

«Это было действительно очень мило», — отметил актёр.

Крис Эванс 12 сентября 2020 года случайно выложил в сеть фотографию, на которой был запечатлён мужчина в обнажённом виде. Несмотря на то, что на снимке не было видно лица, пользователи сети были убеждены в том, что это именно Эванс. Многие поклонники актёра решили вступиться за него после того, как в соцсетях некоторые люди начали размещать издевательские публикации.

Читайте ранее в этом сюжете: Фанаты стали защищать Криса Эванса после публикации его «голого» фото