Лос-Анджелес, США, , 15:27 — REGNUM Адам Сэндлер и Дрю Бэрримор воссоздали концовку фильма «50 первых свиданий» в рамках нового ток-шоу актрисы. Об этом 15 сентября сообщает портал ComicBook.

В небольшом ролике Сэндлер и Бэрримор обыграли концовку фильма так, словно она происходит в 2020 году. В ней актёр рассказывает о пандемии коронавируса о том, что у героев есть взрослая дочь — сейчас ей около 40 лет.

Напомним, главная героиня (Дрю Бэрримор) фильма «50 первых свиданий» страдает от редкой формы амнезии и забывает все произошедшие с ней события, когда ложится спать. Тогда её муж (Адам Сэндлер) начинает записывать для неё видеопослания с описанием наиболее ярких моментов прошедших лет.

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