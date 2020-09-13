Токио, , 17:47 — REGNUM Премьера многосерийного мультипликационного фильма в стиле аниме по мотивам произведения братьев Стругацких «Пикник на обочине» состоится в 2021 году на территории Японии. Об этом 12 сентября сообщает портал Anime News Netrwork.

Речь идет об экранизации манги Urasekai Picnic (Otherside Picnic), авторы которой вдохновлялись произведением советских писателей. Сюжет завертится вокруг двух подруг, которые исследуют так называемую «Другую сторону».

Отметим, что оригинальная японская манга содержит в себе сексуальные отношения между персонажами одного пола.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 сентября стриминговый сервис Netflix опубликовал начальную заставку из грядущего аниме-сериала Dragon’s Dogma. Премьера состоится на платформе 17 сентября 2020 года.