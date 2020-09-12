Венеция, Италия, 12 сентября 2020, 21:35 — REGNUM «Золотого льва Святого Марка» Венецианского кинофестиваля получила картина Хлои Чжао «Земля кочевников». Трансляция церемонии оглашения победителей велась на сайте фестиваля.
Серебряного льва Святого Марка» за лучшую режиссуру удостоился фильм Киеси Курасава «Жена шпиона». Всего в основном конкурсе были представлены 18 фильмов.
Как сообщало ИА REGNUM, открывшийся 2 сентября 77-й Венецианский кинофестиваль от фестивалей прежних лет отличался только эпидемиологическими ограничениями. Жюри фестиваля возглавила Кейт Бланшетт, в него также вошли Мэтт Диллон, Людивин Санье и некоторые другие известные актеры.
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