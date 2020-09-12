Тегеран, , 11:55 — REGNUM 11 сентября посольство Ирана в Уругвае в сотрудничестве с Домом культуры города Пайсанду организовало выставку под названием «Иран — кусочек рая на земле». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выставка проводилась в рамках планов по ознакомлению страны с культурно-цивилизационными аспектами Ирана. Выставка будет представлена широкой публике в течение месяца.

Мероприятие включает в себя семь тематических разделов:

а) иранская живопись;б) искусство каллиграфии;в) присутствие женщин в различных социальных, политических, спортивных мероприятиях;г) археологические памятники Ирана;д) научные достижения Ирана после Исламской революции;е) антропология;ж) мирная жизнь религий в Иране.

Искренне оценив усилия городских властей по обеспечению возможности проведения этого культурного мероприятия, посол Ирана в Уругвае Аболфазл Пасандиде в своем выступлении на церемонии открытия выставки назвал проведение таких выставок еще одним шагом на пути укрепления двусторонних отношений и углубления взаимопонимания между двумя государствами.