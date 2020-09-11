Саратов, , 15:03 — REGNUM К 430-летию основания Саратова, который отмечается в предстоящие выходные, в историко-патриотическом комплексе «Музей боевой и трудовой славы» откроется выставка «Галерея знаменитых саратовцев». Об этом сообщает пресс-служба областного министерства культуры.

В музее 12 сентября можно будет ознакомиться с портретами известных исторических личностей и современников, которыми гордятся жители Саратовской области: Н. Г. Чернышевский, А. Н. Радищев, К. А. Федин, В. И. Чапаев, Ю. П. Киселёв, Л. А. Сметанников и другие. Более 20 портретов, представленных на выставке, созданы коренным саратовцем Вячеславом Дьяконовым. Мастер в этом году отмечает 80-летний юбилей. Портреты художником создавались на протяжении почти 30-ти лет. Со многими из современников Дьяконов был знаком лично.

Выставка также будет представлена в официальных сообществах музейного комплекса в соцсетях.

ИА REGNUM ранее сообщало, 2 июля стало известно, что Саратову присвоят звание «Город трудовой доблести».

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