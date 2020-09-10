Иерусалим, , 14:37 — REGNUM Израильская модель и актриса Галь Гадот поделилась с фанатами фотографиями, на которых она делает тест на COVID-19. Снимки был опубликованы на её странице в Twitter 10 сентября.

https://twitter.com/GalGadot/status/1303819740347916288

На опубликованных фотографиях Галь Гадот делают мазок из носа. В подписи к публикации актриса иронично отметила, что подготовка к съёмкам теперь выглядит совсем по-другому.

Напомним, Галь Гадот наиболее известна по роли Чудо-женщины в одноимённой серии кинокомиксов. Премьера новой картины с её участием ожидается в октябре 2020 года.

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