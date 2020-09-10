Лос-Анджелес, США, , 00:40 — REGNUM Показы фильма «Мулан» в онлайн-кинотеатре Disney Plus принесли кинокомпании доход в размере $33 млн в первые выходные после премьеры. Об этом 9 сентября сообщил портал Screen Rant со ссылкой на данные аналитической компании Samba TV.

По имеющейся информации, картину в США посмотрели около 1,12 млн семей. Эксперты отметили, что при этом значение показателя общего количества просмотров контента Disney Plus выросло на 68%.

Стоит отметить, что доступ к «Мулан» обошёлся зрителям США значительно дороже, чем обычный поход в кинотеатр. Средняя цена билета в четвёртом квартале 2019 года составляла $9,37, а для того, чтобы получить возможность посмотреть фильм на сайте Disney Plus, нужно было заплатить $29,99.

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