Санкт-Петербург, , 00:08 — REGNUM Проект «Стратегии художественного развития» стартовал в рамках 103 сезона Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба театра.

После продолжительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, БДТ имени Товстоногова вновь открыл двери для своих гостей. В новом сезоне зрители смогут ознакомиться с программами, которые представят молодые режиссеры.

Среди репертуара театра планируется показать не только разовые спектакли, но и сложные формы представлений в «сериальном» формате. К примеру, постановка спектакля «Возможности легкого жанра» будет исполнена в виде триптиха, первая часть которого будет показана в декабре 2020 года.

Отметим также, что желающие ознакомиться с репертуаром театра удаленно, могут посмотреть художественные постановки, сделанные во время пандемии, в цифровом варианте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 сентября Ростовский молодежный театр открыл новый сезон. Премьерным спектаклем стал «Господин Ибрагим» по пьесе Эрика-Эмманюэля Шмитта, где режиссером выступил Михаил Заец.