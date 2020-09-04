Загреб, , 17:10 — REGNUM В хорватском городе Шибеник начался четвертый фестиваль «Дни архитекторов», организуемый Палатой архитекторов Хорватии. Это наиболее значимый ежегодный форум профессиональных хорватских архитекторов. Фестиваль проходит при соблюдении всех эпидемиологических мер, согласованных с штабом гражданской защиты Хорватии.

Как сообщает хорватское новостное агентство «Večernji list» 4 сентября, в этом году «Дни архитекторов» проходят под патронажем президента Республики Хорватии Зорана Милановича, Министерства обустройства гражданских объектов, строительства и государственной собственности, Министерства культуры, Министерства туризма и спорта и администрации города Шибеника.

Участников этого фестиваля поприветствовал Давор Трупкович, помощник министра культуры, Желько Бурич, мэр города Шибеник, Борка Бобовец из Хорватской академии наук и искусств, и Адриан Ядро, президент Хорватской палаты сертифицированных инженеров геодезии. В своем приветственном выступлении президент Хорватской палаты архитекторов Раджка Буньевац подчеркнул важность проведения фестиваля в этом году в качестве главного форума хорватских архитекторов.