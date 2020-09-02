Москва, , 18:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил родным и близким актёра Бориса Клюева телеграмму с соболезнованиями в связи с его кончиной. Об этом 2 сентября собщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что Борис Клюев «принадлежал к блистательной плеяде актёров — хранителей легендарных традиций отечественного театрального искусства и кинематографа».

«Его уважали коллеги и искренне любили зрители за высочайшее профессиональное мастерство и преданность избранному делу, за открытость и удивительное, неподражаемое чувство юмора», — говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что Борис Клюев «оставил о себе добрую память в сердцах всех, кто знал этого замечательного человека, ценил его щедрый, самобытный талант».

Как передавало ИА REGNUM, советский и российский актёр театра и кино, народный артист России Борис Клюев скончался 1 сентября на 77-м году жизни в результате онкологического заболевания.

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