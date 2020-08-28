Симферополь, , 17:40 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин выступил на форуме «Таврида-АРТ» в поддержку молодежного проекта «Театральный центр «Арт-резиденция «Гараж», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Работа в Тамбове над проектом уже началась.

Губернатор Александр Никитин с тамбовской делегацией на форуме «Таврида» Tambov.gov.ru

В эти дни в Судаке (Крым) проходит форум «Таврида-АРТ». Смена с 24 по 29 августа посвящена региональным арт-резиденциям. Сегодня, 28 августа, здесь прошла итоговая защита проектов. Губернатор Александр Никитин поддержал тамбовскую молодёжь, выступив в рамках представления проекта арт-резиденции «Гараж». Он отметил, что работа по созданию новой площадки ведётся в области очень активно, несмотря на то, что пандемия внесла коррективы в программу действий.

«С инициативой создания арт-резиденции «Гараж» в регионе выступила наша молодёжь. Мы постоянно встречаемся с ребятами, они рассказывают о своих инициативах, наполнении проекта. Сегодня уже выделены земельные участки, проходит расчет технических условий. В ближайшее время мы приступим к разработке проектно-сметной документации и проведению экспертизы», — рассказал Александр Никитин.

Приступить к началу строительства арт-резиденции «Гараж» планируется в августе 2021 года. В арт-резиденции предусмотрены трансформируемый зал на 500 мест, образовательные студии, зал для совещаний, производственный цех для создания контента, кафе. Новая творческая площадка позволит объединить представителей креативных сообществ Тамбовской области, создать место, где сможет собираться, общаться и обмениваться опытом активная молодёжь региона.

Напомним, в 2019 году арт-кластер «Таврида» при участии университета креативных индустрий запустил программу развития региональных арт-кластеров «Арт-резиденции: создание и продвижение креативных пространств». В программе приняли участие 14 регионов, в том числе и Тамбовская область. Команды прошли интенсивное обучение у лидеров креативных индустрий, специалистов по разработке и продвижению, экспертов в области создания и развития арт-резиденций и формированию творческих сообществ.