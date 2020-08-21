Вашингтон, , 14:06 — REGNUM Популярный комедийный сериал «Детство Шелдона» в сентябре выйдет на стриминговом сервисе HBO Max об этом 21 августа сообщает портал ComicBook.

Посмотреть все три сезона шоу можно будет уже 1 сентября 2020 года. Изначально сериал выходил на телеканале CBS.

Напомним, «Детство Шелдона» — это приквел комедийного сериала «Теория большого взрыва». В нём рассказывается о взрослении Шелдона Купера (Иэн Армитидж) и его отношениях с семьёй.

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