Лос-Анджелес, США, , 09:17 — REGNUM Роберт Дауни — младший может сняться в новой картине Кристофера Нолана. Об этом 21 августа сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Издание отметило, что информацию ему сообщили те же источники, которые ранее передали сведения о возвращении Бена Аффлека к роли Бэтмена. Они утверждают, что Дауни — младший сейчас пытается встретиться с Ноланом, чтобы поговорить с ним о будущем возможном сотрудничестве. Отмечается, что режиссёр пока думает о том, про что будет его следующий фильм.

Ранее инсайдеры сообщили: Warner Bros. хочет, чтобы Кристофер Нолан снял сиквел фантастического фильма «Интерстеллар». Фильм режиссёра «Довод» выйдет на экраны в 70 странах мира 26 августа 2020 года. В США фильм начнут показывать 3 сентября 2020.

Читайте ранее в этом сюжете: В сеть утекли кадры из «Довода», несмотря на усилия Warner Bros