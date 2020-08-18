Чебоксары, , 06:25 — REGNUM В школах Чувашии не планируют вводить масочный режим для детей и требовать справки о прохождении тестов на коронавирус. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на планёрке в правительстве глава минобразования Чувашии Сергей Яковлев.

Говоря об обеспечении санитарно-эпидемиологических требований, министр отметил, что закупается 13,2 тыс. рециркуляторов воздуха и 2,4 тыс. бесконтактных термометров, которые поступят во все школы. На эти цели из республиканского бюджета выделено 152,6 млн рублей. Кроме того, по словам Сергея Яковлева, трижды в день помещения должны проветриваться (до занятий, во время и после уроков), а уборка проводиться с применением дезинфицирующих средств. Также будут минимизированы контакты между классами.

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«Отвечая на поступающие от родителей вопросы, отмечу, что в Чувашии нет требований по ношению масок для детей в школах и детских садах, требовать справки об отрицательном тесте на коронавирус или справки о наличии антител также не будут», — сказал глава минобразования.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа стало известно о том, что школьных учителей могут обязать носить маски для профилактики распространения коронавируса. Кроме того, использование средств индивидуальной защиты обязательно для персонала пищеблока.

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Всего в Чувашии за парты сядут боеле 140 тыс. учеников, в том числе свыше 17 тыс. первоклассников.

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