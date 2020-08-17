Москва, , 12:56 — REGNUM Школьные учителя в России обязаны носить маски для профилактики распространения коронавируса, сообщили 17 августа в Министерстве просвещения РФ, сообщает ТАСС.

А.И. Кречетов. Первое сентября

«Детей не будут обязывать носить маски, но они могут их носить, если настаивают родители», — сообщили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября 2020 года российские школы начнут работать с соблюдением новых требований безопасности. В частности, всем посетителям будут измерять температуру тела на входе. Кроме того, школы должны иметь запас средств защиты.

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