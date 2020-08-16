Лос-Анджелес, США, , 02:13 — REGNUM Кинокомикс «Проект «Сила» (Project Power) потокового сервиса Netflix получил смешанные отзывы критиков и зрителей. Об этом 15 августа сообщил портал Screen Rant.

На момент написания этой новости на сайте Rotten Tomatoes фильм имеет 65%-ю оценку критиков и 53%-ю ценку рядовых пользователей. Издание отмечает, что по общему мнению критики и зрители неимеют к картине серьёзных претензий, но и не считают её чем-то выдающимся. По мнению автора статьи, «Проект «Сила» в целом понравился подписчикам Netflix.

Премьера фильма состоялась на Netflix 14 августа 2020 года. Сняли его режиссёры Генри Джуст и Эриель Шульман, которых зрители знают по работе над проектами «Как я дружил в социальной сети», «Нерв» и третьей и четвёртой части «Паранормального явления».

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