Лос-Анджелес, США, , 07:43 — REGNUM Режиссёр фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» Джордж Миллер сказал, что он не хочет обсуждать возможность производства спин-оффа картины про молодую Императрицу Фуриосу. Интервью с ним было опубликовано 15 августа на портале The Wrap.

Кинематографист напомнил, что когда-то он уже позволил себе говорить о возможном проекте фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» в 2011 году.

«Я помню, как говорил о «Безумном Максе» незадолго до 11 сентября, как будто это должно было произойти через несколько недель. На создание потребовалось около десяти лет», — сказал Миллер.

Ранее стало известно, что Джордж Миллер решил не брать Шарлиз Терон на роль молодой Фуриосы в будущей картине. По имеющейся информации, режиссёр долго колебался, но решил, что вариант с применением технологии компьютерного омоложения актрисы ему не подходит.

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