Лос-Анджелес, США, , 01:05 — REGNUM В сеть выложили фотографию со съёмок фильма «Аватар 2», на которой режиссёр Джеймс Кэмерон запечатлён на базе людей. Снимок был опубликован 12 августа на официальной Twitter-странице проекта картины.

Администрация аккаунта назвала показанное на фото место «Лабораторией высотного лагеря». Пользователи могут видеть, что перед режиссёром расположены стенды с изображениями, похожими на схему съёмочной площадки.

https://twitter.com/officialavatar/status/1293585247280365568

В июле 2020 года компания Disney объявила, что премьера второго фильма «Аватар 2» переносится с декабря 2021 года на декабрь 2022-го. В фильме снимутся Сэм Уортингтон,Зои Салдана,Сигурни Уивер,Стивен Лэнг,Кейт Уинслет и другие известные актёры.

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