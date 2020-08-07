Санкт-Петербург, , 16:44 — REGNUM Носителям русского языка не стоит опасаться объявленной на уровне правительства РФ экспертизы «орфографии и пунктуации в русском языке». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила кандидат филологических наук, член Орфографической комиссии РАН, старший преподаватель СПбГУ Светлана Друговейко-Должанская.

О необходимости подобной экспертизы и формировании «целостной языковой политики» заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин.

«Мне кажется, из того, что прозвучало, слова об экспертизе правил современной орфографии и пунктуации у всех вызывают наибольшие опасения, но не у филологов как раз, а у носителей языка. Всегда это выглядит, будто ожидается некая реформа орфографии и пунктуации. Это, конечно, и близко не так», — сказала Светлана Друговейко-Должанская.

По ее словам, представление о реформах правописания в обществе очень искажено. В сущности Россия пережила только одну настоящую реформу языка — она произошла в 1917 году. Всё остальное, что происходило с языком, было не реформированием, а лишь внесением неких корректив.

В целом, на взгляд Друговейко-Должанской, упомянутая экспертиза назрела, так как современные правила орфографии и пунктуации были утверждены еще в 1956 году.

«Прошло уже 70 почти что лет с того момента. То, что было в 2006 году, когда выпущен новый академический справочник, это не свод правил, а именно справочник, который правила объясняет. Необходимость есть, особенно в отношении пунктуации. Но это не означает, что правила написания будут изменены. Они будут более внятно и логично сформулированы. В стране с 1904 года работает Орфографическая комиссия при Академии наук, и она давно готовилась к созданию новых правил. Хотя это не значит, что прямо завтра она готова их представить», — сказала филолог.

Орфография русского языка не столь нуждается в экспертизе, по ее мнению, поскольку она безвариативна и «корова» всегда будет писаться через «о». Редкие исключения вариативности с годами устраняются мелкими коррективами, не вызывая ажиотажа в социуме.

При этом пунктуация вариативна по природе: чтобы выразить тонкие смыслы, пишущий вправе выбрать, какой знак поставить.

«Есть много пунктуационных анекдотов типа «Казнить нельзя помиловать», где от места постановки запятой, а иногда двоеточия или тире сильно зависит смысл. И поэтому пунктуация нуждается в очень внятном описании, чтобы не возникало ощущения, что, раз можно поставить и двоеточие, и тире, и запятую в бессоюзном предложении, то, дескать, пиши как хочешь. Нет, от того, какой знак ты поставишь, зависит то, как тебя поймут», — подчеркнула Друговейко-Должанская.

Она также не согласна, что более широкое распространение интернета и онлайн-переписки как-то сказалось на общей грамотности населения. На ее взгляд, это всегда кажущаяся зависимость, потому что «безграмотные люди стали гораздо заметнее».

«Раньше простой человек раз в год писал открытку родственнику на 1 Мая или на Новый год по шаблону «жду ответа, как соловей лета». А теперь все получили право на высказывание, их тексты вышли в широкое пространство. Общий процент безграмотных людей не меняется», — заключила филолог.

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