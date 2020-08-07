Махачкала, , 08:43 — REGNUM Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы-2020» пройдет в Дагестане с 7 по 15 августа. В нем примут участие представители 15 регионов России и семи зарубежных стран, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского дома народного творчества (РДНТ).

Впервые в своей истории фестиваль «Горцы» из-за ситуации с коронавирусом пройдет без зрителей. Однако его мероприятия можно будет посмотреть на центральных каналах республики: ГТРК и РГВК «Дагестан», а также на YouTube-канале РДНТ.

В этом году в фестивале примут участие творческие коллективы и исполнители, мастера декоративно-прикладного искусства из Дагестана, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни, Ставрополья, Марий Эл, а также Астраханской, Владимирской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тульской и Ярославской областей. Народное искусство в онлайн-режиме также покажут артисты из Азербайджана, Индии, Ирана, Италии, Мексики, Сербии и Словакии.

Отмечается, что в программу фестиваля войдут разножанровые художественно-творческие проекты: праздники народного костюма и циркового искусства, исполнение народной песни, выставки мастеров народных промыслов и ремесел, фестивали народной музыки. Также состоятся фотовыставка, мастер-классы, круглые столы и другое.

Фестиваль «Горцы» проводится с 2004 года. Он внесен в Календарь международных фольклорных проектов ЮНЕСКО и с 2012 года проходит под ее эгидой. По данным РДНТ, за эти годы в нем участвовало около 40 творческих групп из стран Европы, Южной Америки, Азии, Ближнего Востока; а также из 80 регионов России.

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