Дербент, Дагестан, , 12:59 — REGNUM Фестиваль межрегионального сотрудничества «Каспий — море дружбы» пройдет с 14 по 17 августа в городе Дербенте в Дагестане. Мероприятие состоится на набережной города, сообщили ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе администрации муниципалитета.

Организатором фестиваля выступает региональная общественная организация татар Дагестана. В рамках мероприятия пройдут праздник «Каспийский сабантуй», выставки, мастер-классы по народным художественным промыслам и ремеслам республики, а также выступления артистов. Почетными гостями сабантуя станут представители разных регионов России.

Отмечается, что местом проведения фестиваля была выбрана набережная Дербента как «наиболее посещаемая туристическая зона города», способная вместить до 5 тыс. человек. Проход к месту проведения мероприятия будет свободным и бесплатным.