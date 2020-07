Канберра, , 00:26 — REGNUM Австралийский магазин Kinokuniya убрал из продажи мангу ряда авторов после того, как один из парламентариев подал жалобу, в которой заявил, что призведения содержат детскую порнографию. Об этом 21 июля сообщил портал Anime News Network.

В жалобе политика Конни Бонарос не было упоминания конкретных комиксов, однако сиднейский магазин Kinokuniya решил убрать с полок следующую мангу: «Эроманга-сенсей», Sword Art Online, «Убийца гоблинов» (Goblin Slayer), No Game, No Life, Inside Mari, Parallel Paradise и Dragonar Academy.

Вице-президент Kinokuniya Кейджиро Моро подтвердил, что компания действительно приняла такое решение. Пока не известно, когда манга вернётся в магазин и вернётся ли вообще.

Автором популярной манги Sword Art Online является Рэки Кавахара. На основе этой вселенной выпускаются аниме-сериалы, полнометражные аниме-фильмы, а также компьютерные игры.

