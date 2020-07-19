Лос-Анджелес, США, , 20:15 — REGNUM Названы имена двух режиссёров, которые будут участвовать в реализации проекта нового шоу Marvel про Соколиного Глаза (Клинта Бартона). Об это 19 июля сообщил портал DigitalSpy.

Один эпизод будет снимать режиссёрский дуэт Берти и Берт, знакомый зрителям по работе над фильмом «Нулевой отряд» (Troop Zero). Другой — Рис Томас (шоу Saturday Night Live, фильм «Лето на Статен-Айленд» и сериал «Несгибаемая Кимми Шмидт».

Сериал про Соколиного Глаза будет выходить на потоковом сервисе Disney+. Ожидается, что главную роль в нём исполнит актёр Джереми Реннер.

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