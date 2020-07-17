Лос-Анджелес, США, , 20:09 — REGNUM Сериал «Сокол и Зимний солдат» не появится на потоковом сервисе Disney Plus в августе 2020 года. Об этом 17 июля сооищл портал Comicbook.

Издание обратило внимание, что август — это следующий в году месяц, а первый сезон сериала ещё даже не закончили снимать. Disney Plus подтвердил это со своей стороны, выпустив список новых фильмов и шоу, в котором нет сериала Marvel. Автор статьи отмечает, что сегодня сложно сказать, когда «Сокол и зимний солдат» появится на потоковом сервисе.

Напомним, ранее Disney также заявляла, что в декабре 2020 года на Disney Plus состоится премьера сериала «Вандавижен». Создатели шоу «Сокол и Зимний солдат» поясняли, что оно будет представлять собой не привычный сериал, а шестичасовой фильм, разбитый на серии.

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