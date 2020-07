Вашингтон, , 20:50 — REGNUM Продолжение фильма «Бессмертная гвардия» (The Old Guard) уже находится в производстве потокового сервиса Netflix. Об этом 12 июля сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Издание отмечает, что информацию ему передали те же источники, которые ранее сообщили правдивые сведения о боевике Netflix «Тайлер Рейк: Операция по спасению» (Extraction). Инсайдеры утверждают, что сюжет будущей картины расскажет о том, как Каин (Вероника Нго) решает отомстить Энди (Шарлиз Терон).

Премьера «Бессмертной гвардии» состоялась на сайте Netflix 10 июля 2020 года. В основу фильма лёг сценарий писателя Грега Руки, основанный на одноимённом комиксе издательства Image Comics.

