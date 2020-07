Нью-Йорк, США, , 00:29 — REGNUM Газета The New Yorker сообщила, что мультсериал «Аватар: Легенда об Аанге» (Avatar: The Last Airbender) является самым популярным телешоу в США. Предложение прочитать соответствующую статью издание разместило 7 июля на своей странице в Instagram.

Её автор Алекс Бараш напомнил, что с мая 2020 года сериал показывает Netflix и отметил, что сегодня «Аватар: Легенда об Аанге», вышедший 15 лет назад, является более популярным, чем когда-либо, занимая в рейтинге потокового сервиса первое место, а также место в первой десятке рейтинга телешоу США.

По мнению редакции, шоу, получившее в США «потрясающую вторую жизнь», рассказывает об угрозах авторитаризма, «бездействии, неадекватности и злоупотреблениях бюрократов» и о «военных лидерах, которым поручено бороться с ними».

https://www.instagram.com/p/CCT_LNYhY2L/

«Аватар: Легенда об Аанге» показывал телеканал Nickelodeon в период с 21 февраля 2005 года по 19 июля 2008-го. Над его созданием работали аниматоры Майкл Данте Димартино и Брайан Кониецко.

Читайте ранее в этом сюжете: В России не будут снимать продолжение мультфильма о Карлсоне